Глава Бронниц рассказал, какие номера подготовят в городе к ЧМ‑2018 для сборной Аргентины

До конца апреля в подмосковных Бронницах отремонтируют учебно-тренировочный центр Государственного училища олимпийского резерва, где во время чемпионата мира по футболу будет жить сборная Аргентины, в центре для спортсменов подготовят комфортабельные номера с массажными столами и светонепроницаемыми шторами, сообщил в интервью РИАМО глава Бронниц Виктор Неволин

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В частности, в Бронницах расположится сборная Аргентины.

«В основном жилом комплексе (учебно-тренировочном центре Государственного училища олимпийского резерва — ред.), где разместятся спортсмены, нужно провести ремонт. В течение месяца — до конца апреля — все три этажа здания будут приведены в порядок и подготовлены к размещению мебели», — сказал Неволин.

Он уточнил, что в каждом номере для проживания спортсменов установят кондиционеры, стационарные телефоны, сейфы, рабочие столы, биде в туалетных комнатах, массажные столы и многое другое. В каждой комнате необходимо повесить занавески со 100-процентной светозащитой.

«В этом центре традиционно размещаются команды сборной России по стрельбе из лука и тхэквондо. Также у нас проводят свои сборы команды по гребле на байдарках и академической гребле. После ремонта учебного центра наши спортсмены продолжат располагаться в Бронницах, только в более комфортных условиях», — добавил Неволин.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

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