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В Бронницах с радостью примут на ПМЖ болельщиков чемпионата мира по футболу из Аргентины
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В Бронницах с радостью примут на ПМЖ болельщиков чемпионата мира по футболу из Аргентины 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Бронниц готовы к взаимодействию с гостями чемпионата мира по футболу из Аргентины, которые захотят остаться жить в этом подмосковном городе, сообщил в интервью РИАМО глава Бронниц Виктор Неволин.
Международная федерация футбола (FIFA) ранее утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В Бронницах расположится сборная Аргентины.
«Если кто-то из аргентинцев все-таки захочет остаться жить в Бронницах, мы будем только рады. Это значит, что им настолько понравилось русское гостеприимство и радушие, что даже суровый климат не стал препятствием. В любом случае к взаимодействию мы готовы», — сказал Неволин.
Он отметил, что русские морозы могут стать серьезным вызовом для переселенцев из Южной Америки. По словам Неволина, иностранные гости, желающие остаться жить в Бронницах, должны понимать, что климат в России значительно отличается от привычного им.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Полную версию интервью читайте здесь >>
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