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Сошников об обмене из «Торонто»: «Мне не хотелось выкидывать этот сезон НХЛ в мусорку»
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Сошников об обмене из «Торонто»: «Мне не хотелось выкидывать этот сезон НХЛ в мусорку» 

SPORT24.ru 1 час назад
Форвард «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников рассказал об обмене из «Торонто Мэйпл Лифс» и поделился впечатлениями от новой команды.
«Пока моя роль — игрок третьего-четвертого звена и работа в меньшинстве. Потихоньку стараюсь завоевать доверие. Все зависит от меня. Если хорошо играешь, добавляют игрового времени.
Встретили меня нормально, но атмосфера в раздевалке в целом соответствовала тогдашнему результату. Ребята не понимали, что происходит, были немного растеряны. Но через несколько матчей мы одержали первую победу, потом вторую и смогли вернуть свою игру.
В «Торонто» проблемы начались с сотрясения мозга. Не успел до конца восстановиться, а тренеры считали, что не успел набрать форму. Контрактная ситуация тоже сложилась не в мою пользу. Было очень много нюансов. Разумеется, мне это не нравилось, хотя с Ламорелло у нас остались хорошие отношения. Я ему всегда доверял, и он свое слово держит. Хотя при этом может и не сразу сделать то, что нужно тебе. Другого варианта, кроме обмена, не было. Они хотели, чтобы я потерпел до конца сезона, но это именно то, чего не хотелось мне. Я думаю, любой человек в той ситуации думал бы, прежде всего, о себе. Мне не хотелось выкидывать этот сезон, по сути, в мусорку», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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