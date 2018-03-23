Товарищеские матчи между болельщиками и жителями проведут в Бронницах во время ЧМ‑2018

Во время чемпионата мира по футболу в подмосковных Бронницах проведут фестиваль для болельщиков с концертами, конкурсами, мастер-классами, а также товарищескими матчами между гостями и жителями города, сообщил в интервью РИАМО глава городского округа Бронницы Виктор Неволин

Международная федерация футбола (FIFA) ранее утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В Бронницах расположится сборная Аргентины.

«Будут проводиться фестивали для болельщиков. Вместе с координационным советом нам предстоит решить, сколько мероприятий запланировать. Это могут быть различные конкурсы, театрализованные представления, концерты местной самодеятельности или соревнования на воде», — сказал Неволин.

Он добавил, что также планируется проведение мастер-классов и товарищеских матчей между болельщиками и жителями города.

«Мероприятия в рамках фестиваля болельщиков будут проходить минимум через день. Учитывая то, что 20 июня — День флага Аргентины, 24 июня — день рождения Лионеля Месси , а 9 июля — День независимости Аргентины, получается, что все праздники в этот период связаны именно с Аргентиной. Поэтому нам нужно изучить культуру страны, чтобы не выглядеть невеждами», — подчеркнул Неволин.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

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