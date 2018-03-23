Ещё
Товарищеские матчи между болельщиками и жителями проведут в Бронницах во время ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Товарищеские матчи между болельщиками и жителями проведут в Бронницах во время ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Во время чемпионата мира по футболу в подмосковных Бронницах проведут фестиваль для болельщиков с концертами, конкурсами, мастер-классами, а также товарищескими матчами между гостями и жителями города, сообщил в интервью РИАМО глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Международная федерация футбола (FIFA) ранее утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В Бронницах расположится сборная Аргентины.
«Будут проводиться фестивали для болельщиков. Вместе с координационным советом нам предстоит решить, сколько мероприятий запланировать. Это могут быть различные конкурсы, театрализованные представления, концерты местной самодеятельности или соревнования на воде», — сказал Неволин.
Он добавил, что также планируется проведение мастер-классов и товарищеских матчей между болельщиками и жителями города.
«Мероприятия в рамках фестиваля болельщиков будут проходить минимум через день. Учитывая то, что 20 июня — День флага Аргентины, 24 июня — день рождения Лионеля Месси, а 9 июля — День независимости Аргентины, получается, что все праздники в этот период связаны именно с Аргентиной. Поэтому нам нужно изучить культуру страны, чтобы не выглядеть невеждами», — подчеркнул Неволин.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Полную версию интервью читайте здесь>>
РИАМО: последние новости
Московский ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы Открытый областной турнир по художественной гимнастике пройдет в Ступине с 23 по 25 марта Стало известно, что чаще всего ищут россияне в интернете о кошках и собаках
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение