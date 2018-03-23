Ещё
Видео: Перегруженный автобус не выдержал пассажиров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Перегруженный автобус не выдержал пассажиров 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Это видео расширяет (если это возможно) представление о компактности китайской нации. Видео запечатлело возгорание пассажирского автобуса в Китае, который спешно начали покидать пассажиры. При просмотре складывается ощущение, что смотришь зацикленное видео: невероятно, как все эти люди поместились внутри, не будучи уложены штабелями.
Да и сам автобус наверное воспламенился, «пригорев» от необходимости везти столько китайцев.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Снегоуборочная машина из Lego — мечта коммунальщика«Липецк» готовится изгнать Lifan со своей землиПредставлен самый брутальный внедорожник за 3,8 млн долларов
Quto.ru: последние новости
Видео: Железная рука британского правосудия расправилась с Ferrari Видео: Самый дешевый автомобиль в мире превратили в трекового монстра Видео: Kia Stinger GT выставили против хваленого Ford Mustang GT
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение