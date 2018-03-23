Видео: Перегруженный автобус не выдержал пассажиров

Это видео расширяет (если это возможно) представление о компактности китайской нации. Видео запечатлело возгорание пассажирского автобуса в Китае, который спешно начали покидать пассажиры. При просмотре складывается ощущение, что смотришь зацикленное видео: невероятно, как все эти люди поместились внутри, не будучи уложены штабелями.

Да и сам автобус наверное воспламенился, «пригорев» от необходимости везти столько китайцев.

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