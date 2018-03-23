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Гарет Саутгейт: Что думает министр иностранных Великобритании меня интересует меньше всего
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Гарет Саутгейт: Что думает министр иностранных Великобритании меня интересует меньше всего 

Советский спорт 1 час назад
Гарет Саутгейт: У нас есть немного мест для новичков, но мы четко понимаем, кто наши лучшие игроки
Ранее Джонсон сравнил чемпионат мира в России с проведением Олимпиады в фашистской Германии.
«Судя по тому, как все складывается сейчас, мы не будем там самой популярной командой. Но я привык к такому в ходе своей карьеры в разных командах. Может, это сработает для нас как дополнительная мотивация.
Что думает министр иностранных дел меня интересует меньше всего, но я был в России в прошлом году на Кубке Конфедерации. Там было где-то 15 тыс. фанатов из Чили, шикарная атмосфера. Стадионы были прекрасны, тренировочные площадки и инфраструктура отличные. Это просто новый чемпионат мира для меня», — приводит слова Саутгейта Guardian.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
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