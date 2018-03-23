Гарет Саутгейт: У нас есть немного мест для новичков, но мы четко понимаем, кто наши лучшие игроки

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о шансах новичков пробиться в состав команды на чемпионат мира в России.

«У нас есть представление об идеальном составе, но получить в свое распоряжение всех нужных игроков удавалось реже, чем хотелось бы, — приводит слова Саутгейта официальный сайт ФИФА. — Например, все ждут, что в сборной будет играть Харри Кейн , но из 14 матчей, которые я провел в качестве главного тренера, он сыграл только в шести. Так что у нас не было какого-то стабильного состава.

Конечно, несколько мест для возможных новичков еще есть, но совсем немного. Я возглавляю сборную полтора года, и сегодня мы достаточно четко понимаем, кто наши лучшие игроки. Есть пара проблем, связанных с травмами, есть футболисты, которые мало играли в этом сезоне, но в остальном мы более или менее определились».

Напомним, на чемпионате мира сборная Англии сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).