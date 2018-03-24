«Даллас» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 марта

«Даллас»

В прошлом поединке «Даллас» снова проиграл. На этот раз дома «Бостону» (2:3). Это поражение стало для «Старз» девятым в последних десяти матчах. Но три из ближайших четырех встреч команда сыграет дома, и еще может реабилитироваться.

«Даллас» делает акцент на игру в обороне, пропуская в среднем 2,68 шайб за матч — это 7-й показатель в Лиге. Также у «Старз» неплохое меньшинство и игра на вбрасываниях. Но весьма слабая атака — всего 2,80 шайб за матч и 19-е место в НХЛ.

«Ванкувер»

В прошлом поединке «Ванкувер» на выезде проиграл «Сент-Луису» (1:4), и это поражения стало для «Кэнакс» восьмым в последних десяти поединках. «Ванкувер» давно потерял шансы на плей-офф и просто доигрывает регулярку.

Единственная сильная сторона в игре «Ванкувера» — это большинство. В среднем за игру «Кэнакс» реализуют 21,4% попыток — это 10-е место в Лиге. Однако в остальном «Ванкувер» одна из худших команд НХЛ, как по игре в атаке, так и по игре в обороне.

Прогноз

Соперники встречались дважды в текущем сезоне, обменявшись выездными победами. «Даллас» выиграл 2:1 в овертайме, а затем «Ванкувер» взял реванш со счетом 6:0. Сейчас «Старз» находятся в кризисе, хотя сохраняют шансы на плей-офф, так что кого им еще побеждать, если не «Кэнакс»? Можно присмотреться к ставке на победу «Далласа» в основное время с коэффициентом 1,70.