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«Даллас» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 марта
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«Даллас» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 марта 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Даллас»
В прошлом поединке «Даллас» снова проиграл. На этот раз дома «Бостону» (2:3). Это поражение стало для «Старз» девятым в последних десяти матчах. Но три из ближайших четырех встреч команда сыграет дома, и еще может реабилитироваться.
Все прогнозы на НХЛ  На данный момент «Даллас» занимает 10-е место в Западной конференции, но все еще сохраняет шансы на плей-офф. От 8-го места «Старз» пока что отделяют вполне преодолимые четыре очка. Но есть проблемы с лазаретом. Травмирован основной вратарь Бен Бишоп, один из лидеров атаки Джейсон Спецца и нападающий Мартин Ганзал. Российский нападающий Александр Радулов в последних пяти матчах забросил одну шайбу и отдал три передачи.
«Даллас» делает акцент на игру в обороне, пропуская в среднем 2,68 шайб за матч — это 7-й показатель в Лиге. Также у «Старз» неплохое меньшинство и игра на вбрасываниях. Но весьма слабая атака — всего 2,80 шайб за матч и 19-е место в НХЛ.
«Ванкувер»
В прошлом поединке «Ванкувер» на выезде проиграл «Сент-Луису» (1:4), и это поражения стало для «Кэнакс» восьмым в последних десяти поединках. «Ванкувер» давно потерял шансы на плей-офф и просто доигрывает регулярку.
На данный момент «Кэнакс» умудрились опуститься на последнее место в Западной конференции, пропустив вперед даже «Аризону». У «Ванкувера» также переполненный лазарет — защитники Эрик Гудбрансон, Бен Хаттон, нападающие Брок Бозер, Брэндон Гоунс, Маркус Гранлунд, Дерек Дорсетт и Луи Эрикссон. Российский нападающий Николай Голдобин в последних пяти матчах забросил одну шайбу и отдал две передачи.
Единственная сильная сторона в игре «Ванкувера» — это большинство. В среднем за игру «Кэнакс» реализуют 21,4% попыток — это 10-е место в Лиге. Однако в остальном «Ванкувер» одна из худших команд НХЛ, как по игре в атаке, так и по игре в обороне.
Прогноз
Соперники встречались дважды в текущем сезоне, обменявшись выездными победами. «Даллас» выиграл 2:1 в овертайме, а затем «Ванкувер» взял реванш со счетом 6:0. Сейчас «Старз» находятся в кризисе, хотя сохраняют шансы на плей-офф, так что кого им еще побеждать, если не «Кэнакс»? Можно присмотреться к ставке на победу «Далласа» в основное время с коэффициентом 1,70.
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