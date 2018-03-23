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Евгений Плющенко открыл каток на Мальдивах
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Евгений Плющенко открыл каток на Мальдивах 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Выступления российских чемпионов на различных соревнованиях настолько поразили публику, что Евгению даже предложили открыть каток на территории одного из отелей, чтобы давать уроки постояльцам, желающим приобщиться к миру фигурного катания. Плющенко и его супруга Яна Рудковская похвастались своим новым детищем в аккаунтах Инстаграм.
На своей странице Евгений поблагодарил представителей отеля за отличную идею и заявил, что это только начало. Позже Плющенко показал своих первых учеников, которые пришли на мастер-класс уже в полночь, чтобы на катке было меньше людей. Малыши под руководством Олимпийского чемпиона катаются еще на «снегурках», постояльцы отеля постарше уверенно держатся на обычных коньках.
Поклонники поддержали Плющенко в его начинании: «Евгений, вы даже на отдыхе не можете без коньков. На Мальдивах лёд нашли. Видно, горите своим делом! Восхищаюсь вами!» Другие обратились к Рудковской с оригинальной идеей: «А почему Саша не поет? Заработал бы еще больше».
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