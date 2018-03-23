Евгений Плющенко открыл каток на Мальдивах 

Выступления российских чемпионов на различных соревнованиях настолько поразили публику, что Евгению даже предложили открыть каток на территории одного из отелей, чтобы давать уроки постояльцам, желающим приобщиться к миру фигурного катания. Плющенко и его супруга Яна Рудковская похвастались своим новым детищем в аккаунтах Инстаграм.
На своей странице Евгений поблагодарил представителей отеля за отличную идею и заявил, что это только начало. Позже Плющенко показал своих первых учеников, которые пришли на мастер-класс уже в полночь, чтобы на катке было меньше людей. Малыши под руководством Олимпийского чемпиона катаются еще на «снегурках», постояльцы отеля постарше уверенно держатся на обычных коньках.
Поклонники поддержали Плющенко в его начинании: «Евгений, вы даже на отдыхе не можете без коньков. На Мальдивах лёд нашли. Видно, горите своим делом! Восхищаюсь вами!» Другие обратились к Рудковской с оригинальной идеей: «А почему Саша не поет? Заработал бы еще больше».