Методы тренировки легенды гимнастики вызывают ужас в Финляндии: «Ты тупая корова!»

Звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун берет серебро в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира в Штутгарте в 2015 году. Бесспорно, это великолепный результат в очень требовательном соревновательном виде спорта, но тренер Мамун, главный тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова совсем не довольна результатом.

«Сколько баллов ты получила? 17? Почему ты дрожала?» — допрашивает тренер Мамун, когда они уходят с места выступления.

Когда Мамун пытается защититься, тренер нападает еще сильнее. Остается только слушать, как спортсменку смешивают с грязью. Серебро — это позор.

Маргарита Мамун

«Ты — полное ничтожество. Полное ничтожество. За исключением одного номера, ты дрожала как осиновый лист. Ты получила свои баллы только за красивые глаза», — отчитывает спортсменку легендарный тренер.

Эта беседа Мамун и Винер-Усмановой запечатлена в прошлогоднем документальном фильме «За гранью» (Over The Limit). Документальный фильм польского режиссера Марты Прус недавно показывали по финскому телевидению. Отношения тренера и гимнастки напоминают в фильме настоящий кошмар. Тренер разносит достижения двадцатилетнего дарования в пух и прах, и спортсменка не может ничего возразить.

Россия — передовая страна художественной гимнастики, и 69-летняя Ирина Винер-Усманова — легендарный тренер сборной страны. Она — не только главный тренер страны, вдобавок она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. У нее есть полномочия решать, кто из спортсменов будет представлять Россию на престижных соревнованиях.

В документальном фильме Винер-Усманова беспощадно ругает спортсменку Мамун, которая готовится к Олимпиаде в Рио.

«Тупая корова! Лузер! Свинья! Жалкая трусиха», — возмущается тренер.

Даже после незначительной ошибки Мамун приходится выслушивать гневные слова.

«Ты что, с ума сошла? Ты представляешь Россию, а не себя. Люди возлагают на тебя большие надежды, а ты только дрожишь! Прекрати это!» — критикует Винер-Усманова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова

На Олимпиаде в Рио Маргарита Мамун завоевала золото в индивидуальном многоборье. Она готовилась к Играм в тяжелой ситуации: ее отцу диагностировали рак. В документальном фильме показывают, как гимнастка с беспокойством звонит домой, но, по мнению тренеров, разговоры мешают тренировкам.

Однако позже Винер-Усманова использует ситуацию себе на пользу.

«Я приказала ей представить трагедию, что ее отец умирает. Приказала молиться Богу, чтобы отец поправился», — рассказывает тренер в документальном фильме о том, как она настраивала спортсменку на выполнение номера.

Мамун вернулась из Рио домой с золотой медалью. Два дня спустя ее отец умер.

Мамун завершила свою карьеру вскоре после Олимпиады в Рио. 22-летняя звезда гимнастики выиграла за свою карьеру 14 медалей на Чемпионатах мира и девять медалей на Чемпионатах Европы. В 2016 году она возглавляла рейтинг лучших гимнасток мира.

«Да, она очень строгая»

Документальный фильм вызвал разговоры о неоднозначных методах тренировки. Согласно стереотипам, российские тренеры очень требовательны, и документальный фильм этот стереотип не разрушает.

Представитель Финской федерации гимнастики по вопросам тренировок Лииса Алквист-Лехкосуо (Liisa Ahlqvist-Lehkosuo) тем не менее рассказывает «Илта-Саномат» (Илта-Саномат), что даже в России не все тренеры похожи на Винер-Усманову. Ну, или так, по крайней мере, хочется думать.

«Наверное, я наивная, но я верю в лучшее. Я знаю, что успеха можно достичь самыми разными методами тренировок», — говорит Алквист-Лехкосуо.

По ее словам, например, тренер серебряного призера Олимпиады в Рио Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко — сторонник более мягкого подхода. Алквист-Лехкосуо наблюдала за их тренировками, когда Кудрявцева приезжала в Финляндию, чтобы поучиться в Спортивном институте Кисакаллио.

Правда, главный тренер Кудрявцевой — тоже Винер-Усманова.

Увиденную в документальном фильме систему тренировок Винер-Усмановой Алквист-Лехкосуо не одобряет.

«Документальный фильм сделан хорошо, в этом, пожалуй, ни у кого сомнений нет. Но тренировки производят ужасное впечатление. Границы профессионального подхода всячески нарушены. К счастью, у нас в Финляндии другой стиль тренировок. У нас очень важно уважать спортсмена», — говорит Алквист-Лехкосуо.