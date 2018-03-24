«Реал» проявляет интерес к Рэшфорду

Согласно источнику, 20-летний нападающий оказался в списке возможных трансферов мадридского "Реала"

Отмечается, что испанский клуб рассматривает вариант с приглашением форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Если его переход не состоится, то «сливочные» попробуют заполучить Харри Кейна из «Тоттенхэма». В случае, если лучший бомбардир «шпор» откажется от переезда, «Реал» попробует заполучить Рэшфорда.

В нынешнем сезоне форвард «красных дьяволов» провел 42 матча, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 50 млн евро.