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«Реал» проявляет интерес к Рэшфорду
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«Реал» проявляет интерес к Рэшфорду 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Согласно источнику, 20-летний нападающий оказался в списке возможных трансферов мадридского "Реала".
Отмечается, что испанский клуб рассматривает вариант с приглашением форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Если его переход не состоится, то «сливочные» попробуют заполучить Харри Кейна из «Тоттенхэма». В случае, если лучший бомбардир «шпор» откажется от переезда, «Реал» попробует заполучить Рэшфорда.
В нынешнем сезоне форвард «красных дьяволов» провел 42 матча, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 50 млн евро.
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