Евгений Ловчев: И тут Гарринча заплакал, Пеле приобнял его и увел под трибуну

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев в преддверии матча Россия — Бразилия, вспомнил, как он играл против кудесников мяча.

Я дважды играл против бразильцев. Первый матч прошел в июне 1973 года в Москве. В сборной тогда проходила смена поколений. К нам на товарищеские матчи в течение пары месяцев приезжали сильнейшие команды мира — Бразилия (0:1), Англия (1:2) и ФРГ (0:1). Мы упирались, как могли, и, считаю, сыграли достойно.

Во время матча с бразильцами провожали из футбола Альберта Алексеевича Шестернева.

Если говорить об игре, бразильцы больше контролировали мяч, но действовали в невысоком темпе. Единственный гол забил Жаирзиньо — в высоком прыжке, пробил головой. У Пильгуя шансов не было. По сравнению с чемпионатом мира 1970 года в Мексике, сборная Бразилии сильно обновилась. Из состава той блестящей команды образца ЧМ-1970 остались лишь Клодоальдо, Ривелино и Жаирзиньо.

60 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА МАТЧ

В следующий раз мне посчастливилось сыграть против бразильцев в этом же году. Сборная СССР проводила турне по Южной Америке, под конец мы остановились в Рио-де-Жайнеро, где турне завершалось. Мы провели уже восемь матчей. К нам обратились представители бразильской конфедерации футбола, попросили троих игроков из сборной СССР для участия в прощальном матче Гарринчи. Я еще перед этим сказал главному тренеру Горянскому, что у меня нога побаливает. Горянский определился с двумя участниками матча — Володей Онищенкои Сережей Ольшанским. Я говорю: «Евгений Иванович, а как же я?» — «У тебя же травма». — «Какая травма?! Я сыграю!».

18 декабря 1973 года на «Маракане» состоялся прощальный матч великого Гарринчи. Перед игрой мы, несколько человек, во главе с Алексеем Александровичем Парамоновым , он был вторым тренером сборной, отправились в раздевалку сборной Бразилии, чтобы подарить самовар Пеле. Попросили его вызвать, Пеле вышел из раздевалки, взял самовар, поблагодарил и ушел обратно.

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Первый тайм играла сборная Бразилии, которая победила на ЧМ-70. В ее составе вышел Гарринча. Противостояла хозяевам сборная остального мира. Составили ее из игроков соседних стран. Играли аргентинские звезды Бриндиси и Хаусман, лидер сборной Уругвая Роча. Это кого я запомнил. В первом тайме за сборную мира играл Володя Онищенко. Забегая вперед, должен сказать, что он изрядно повозил капитана той великой бразильской команды Карлоса Альберто.

Счет открыла сборная мира, забил аргентинец Бриндиси. Минуте на 15-й матч остановили, на поле выбежали восемь детей Гарринчи. Они были в белых майках, у каждого ребенка на груди было написано по одной букве из фамилии отца. Затем Гарринча отправился на прощальный круг почета. На одну трибуну он бросил футболку, ее тут же разорвали на куски. На другую — бутсы, потом в ход пошли гетры. «Маракана» была заполнена почти до отказа, трибуны бурно приветствовали кумира. Под конец круга почета Гарринча расплакался, к нему подошел Пеле, обнял и увел его под трибуну.

После этого матч продолжился и тут Пеле забил потрясающий гол: обыграл пятерых и плотным ударом отправил мяч в сетку. Ничья — 1:1.

Во втором тайме за хозяев сыграла первая сборная, которая в июне приезжала в Москву. За сборную мира вышли мы с Сережей Ольшанским. Бразильцы забили один гол и победили 2:1.

И что мне больше всего запомнилось — сценка после матча. Вышли мы со стадиона с известным журналистом Игорем Горанским, который много лет проработал в Бразилии и Аргентине. И увидели, как на стоянке такси вместе с импресарио скромно стоит Гарринча, и никому до него нет дела. Импресарио посадил кумира миллионов, которому только час назад рукоплескали 150 тысяч зрителей, в машину, отдал ему сумку. Такси уехало.

На следующий день в газетах писали, что Гарринча получил 60 000 долларов. Это была выручка от продаж билетов. Сумма по тем временам очень приличная.

СССР — Бразилия — 0:1 (0:0)

Гол: Жаирзиньо (67)

СССР: Пильгуй, Дзодзуашвили, Хурцилава (к), Ловчев, Капличный, Колотов, Мунтян, Васенин, Зинченко, Онищенко (Никонов, 68), Блохин

Бразилия: Венделл, Перейра, Мойзес, Зе Мария, Клодоальдо, М. Антонио, Вальдомиро, Ривелино, Жаирзиньо, Лейвинья, П. Цезар

Судья: Г. Вейланд (ФРГ)

21 июня 1973 года. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 80 000 зрителей