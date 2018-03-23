Цена перепродаваемых на «Юле» билетов на матч Россия-Бразилия выросла с февраля втрое — до 4,5 тыс. руб.

Число объявлений о перепродаже билетов на товарищеский футбольный матч Россия-Бразилия выросло с февраля 2018 г. на сайте объявлений «Юла» в шесть раз, а средняя цена перепродаваемых билетов на указанный матч выросла в три раза — до 4,5 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сайта «Юла».

«В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. сборная России сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встретится с командой Бразилии. Первые объявления о продаже билетов появились на «Юле» 2 февраля, а в последние дни перед матчем был зафиксирован трехкратный рост средней цены и шестикратный — количества объявлений. Самый дорогой лот был куплен на днях за 20 тыс. руб. — два билета в VIP сектор», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в первую неделю февраля на старте продаж стоимость билетов не отличалась от номинальной и составляла в среднем 1,5 тыс. руб.

«Стоит отметить, что каждый третий билет продается по причине невозможности пойти на матч. Практически во всех таких случаях билеты продаются по номиналу», — добавили в пресс-службе.