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Турчак раскрыл планы по ребрендингу «Единой России»
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Турчак раскрыл планы по ребрендингу «Единой России» 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
В авторской колонке «От партии власти — к партии путинского большинства», говоря об итогах выборов президента, Андрей Турчак называет результат полученный Владимиром Путиным рекордным. Он говорит о «беспрецедентном уровне поддержки» президента. «Нас пугали, давили санкциями и враньем, шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно удивил „наших западных партнеров“, в то же время оказался ожидаемым и востребованным для нас, граждан России. Говоря словами Александра Горчакова, Россия не стала сердиться, Россия сосредоточилась. Мы все сосредоточились. Сплотились. Стали единой нацией», — пишет Турчак.
Секретарь генсовета ЕР отмечает, что сегодня все — и президент, и его соратники — уверены в том, что «нам нужен прорыв, прежде всего в качестве и условиях жизни людей, в лидерстве России в ключевых сферах XXI века», уверены и «в реалистичности такого прорыва». «Заложенный фундамент настолько прочен, что никакие цены на нефть или санкции не могут его поколебать, — считает Андрей Турчак. — И прошедшая кампания это показала. Сейчас важно, чтобы идеологией прорыва прониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества и, безусловно, все институты политической системы страны. Без слаженной и системной работы, с ручным управлением, нам этот прорыв не обеспечить».
В этой масштабной работе «Единая Россия» будет участвовать не на словах, а на деле. Андрей Турчак называет партию «единственным действенным политическим интерфейсом путинского большинства», поэтому начинать прорыв партия намерена с себя. «Мы просто обязаны брать на себя ответственность за то, чтобы сказанное президентом в послании Федеральному собранию, а по сути, в программе развития страны, начало воплощаться в жизнь. Через законы, через работу наших партийных организаций, через партийные проекты, через социально ориентированные бюджеты. Только „Единая Россия“ способна проводить решения на всех этажах представительной власти во всех регионах страны. Это не привилегия, но ответственность, и мы к этому готовы», — говорит секретарь Генсовета.
Произойдет ребрендинг партии, будет сформулирована «Идеология прорыва». «Мы должны стать прозрачными и понятными как для своих собственных членов и сторонников, так и для всего „путинского большинства“, ну и, конечно, для общества в целом, — объясняет Андрей Турчак. — Нам предстоит стать партией наших городов и поселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией, решающей проблемы людей, а не партией круглых столов».
Ожидается, что дискуссии по развитию партии и образу будущего пройдут во всех регионах на партийных площадках. Лучшие идеи, высказанные в ходе этих обсуждений, будут взяты на вооружении руководством партии, более того, они, возможно, лягут в основу корректировок партийных документов. «Единая Россия» будет активно привлекать в свои ряды «молодых лидеров, нового поколения амбициозных строителей России».
Андрей Турчак пригласил «всех молодых лидеров регионов к участию в стартовавшей кампании предварительного голосования на осенний избирательный цикл 2018 года». «Задача предстоящей модернизации и, подчеркну, не столько визуального, сколько смыслового ребрендинга партии одна: достойно представлять политические интересы большинства граждан России, которые 18 марта 2018 года поддержали курс Владимира Путина», — резюмировал секретарь Генсовета ЕР.
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