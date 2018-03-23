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Вячеслав Подберезкин: «Халк и Данни — самые сильные соперники, против которых играл»
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Вячеслав Подберезкин: «Халк и Данни — самые сильные соперники, против которых играл» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин, отвечая на вопросы болельщиков, назвал самых сильных футболистов, которые встречались ему на поле. 25-летний россиянин отметил экс-хавбека «Локомотива» Лассану Диарра, а также бывших зенитовцев Халка и Данни.
— Люблю футбол с самого детства, лет с шести, — приводит сайт "Рубина" слова Подберезкина. — У меня два старших брата, мы все время выходили во двор. Это сейчас другое поколение: всем в телефонах, в планшетах посидеть. А у нас такого не было, поэтому выходили во двор, играли в футбол. Братья меня всегда брали с собой. Подарки на дни рождения от родителей были связаны именно с футболом. Футбольные майки, мячи, щитки и так далее. Так что футбол с детства в моем сердце.
— Назовите лучшего футболиста, с которым приходилось играть.
— Наверное Диарра. Правда, это был товарищеский матч за «Локомотив». Я поехал на сборы за основную команду. Был товарищеский матч, я играл с ним в центре поля. Плюс много видел его по тренировкам. Действительно, это очень сильный футболист, выделялся. Хотя немного было команд на моем футбольном пути, но запомнился Диарра. Если брать соперников, то Халк наверно, Данни. Халк очень сильный индивидуально, а Данни очень интеллектуальный футболист.
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