Футболисты «Олимпийца» попросили болельщиков не покупать билеты «с рук»

— В связи с небывалым ажиотажем, возникшим у любителей футбола перед матчами ФК «Олимпиец», которые состоятся на «Стадионе Нижний Новгород» 15, 28 апреля и 6 мая, мы обращаемся к вам с огромной просьбой: пожалуйста, не приобретайте билеты с рук! — сообщается на сайте ФК. — Билеты могут оказаться поддельными, а вы не попадете на стадион и пропустите праздник большого футбола. Приобретайте билеты на сайте ФК «Олимпиец» и на сайте nn.kassir.ru в разделе «Спорт». Пользуйтесь только официальными точками продажи!

Кстати, билеты на первый матч 15 апреля уже закончились.