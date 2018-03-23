Болельщик ФК «Барселона» вышел из многодневной комы, услышав гимн «Севильи»

Болельщик «Барселоны» Франсеск Перальта вышел из многодневной комы после того, как услышал гимн «Севильи». Об этом сообщает ТАСС.

Перальта потерял сознание во время любительской игры в футбол после столкновения с соперником и впал в кому. Спустя 17 дней после инцидента родственники 21-летнего испанца во время визита начали исполнять гимн «Севильи», после чего Перальта неожиданно для всех очнулся.

Сам болельщик «Барселоны» признался, что ему больше всего нравится именно гимн «Севильи», несмотря на то что он является поклонником каталонской команды.

Отмечается, что исполнитель гимна «Севильи» Франсиско Хавьер Лабандон Перес, известный как Эль Арребато, пригласил молодого человека на концерт.