В Башкирии трактор ушел под землю

Днем 23 марта в Салавате произошло ЧП. Во время работы коммунальщиков в одном из дворов города, под землю провалился трактор. Рабочий транспорт ушел под землю правым передним колесом. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».

— Сейчас мы уточняем, у кого из представителей ЖЭУ случилось ЧП. О причинах сообщим чуть позже, — ответили в управлении городским хозяйством Салавата.

Символично, что трактор в Салавате попал в передрягу в день игры уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора». Хоккеистам предстоит скрестить клюшки в пятом матче полуфинальной серии плей-офф. Пока у команд равные шансы на выход в следующий этап чемпионата. Горожане также оценили совпадение и надеются, что знак поможет любимой команде выиграть.