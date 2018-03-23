Ещё
В Башкирии трактор ушел под землю
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии трактор ушел под землю 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 23 марта в Салавате произошло ЧП. Во время работы коммунальщиков в одном из дворов города, под землю провалился трактор. Рабочий транспорт ушел под землю правым передним колесом. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».
— Сейчас мы уточняем, у кого из представителей ЖЭУ случилось ЧП. О причинах сообщим чуть позже, — ответили в управлении городским хозяйством Салавата.
Символично, что трактор в Салавате попал в передрягу в день игры уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора». Хоккеистам предстоит скрестить клюшки в пятом матче полуфинальной серии плей-офф. Пока у команд равные шансы на выход в следующий этап чемпионата. Горожане также оценили совпадение и надеются, что знак поможет любимой команде выиграть.
ufa1.ru: последние новости
Уфимские болельщики записали ответ рэперу АК-47 В Башкирии завершили поиски 19-летнего Айваза Абдуллина Сергей Семак останется в «Уфе» ещё на два года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение