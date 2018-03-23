Антон Швец: Месси сказал Мусаккьо: «Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь»

«Реал» Бенитеса наша основа откровенно возила. Никто у Мадрида даже не старался. А вот когда к нам приехала «Барса», я увидел класс. Месси стоял всю игру, потом получил мяч, отдал черпачок Неймару — так и победили.

Еще помню смешной момент. Мусаккьо жестко пошел в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы — там камеры следят за всеми игроками и отслеживают.