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Антон Швец: Месси сказал Мусаккьо: «Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь»
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Антон Швец: Месси сказал Мусаккьо: «Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь» 

Советский спорт 1 час назад
«Реал» Бенитеса наша основа откровенно возила. Никто у Мадрида даже не старался. А вот когда к нам приехала «Барса», я увидел класс. Месси стоял всю игру, потом получил мяч, отдал черпачок Неймару — так и победили.
Еще помню смешной момент. Мусаккьо жестко пошел в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы — там камеры следят за всеми игроками и отслеживают.
Так вот, там разобрали слова Месси в адрес Мусаккьо: «Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь». Оба же аргентинцы», — цитирует Швеца sport24.ru.
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