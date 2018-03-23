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Сергей Прядкин: «Безобразие! „Амкар“ покупает игроков, а найти 300 тысяч на газон не может»
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Сергей Прядкин: «Безобразие! „Амкар“ покупает игроков, а найти 300 тысяч на газон не может» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву. Напомним, поле стадиона в Перми признано непригодным для проведения игр. При этом резервной у «Амкара» заявлена арена в Уфе.
— Письмо еще не видел. Как раз еду в лигу заниматься этим вопросом, — сказал Прядкин.
— Почему не Уфа?
— Не знаю, чем это мотивировано. Вечером доложили, что получено письмо.
— Но как такое вообще возможно: борьба за чемпионство в разгаре, а клуб лидер по сути покупает право перенести гостевой матч к себе домой?!
— К сожалению, приходится признать: ведущие клубы в своих выводах о перспективах развития лиги правы. Мы не хотим закрытую лигу. Но, наверное, прежде чем клуб решает выходить в высший дивизион, ему нужно озаботиться не только спортивной составляющей, но и экономической — а это и материальная база, и финансовые гарантия, и инфраструктура.
Ну что это за безобразие?! В Перми — пятилетний газон, который не могут заменить. Нужно найти 300 тысяч евро, а они не могут. Хотя пусть небольшие, но покупки игроков совершают. Лига им от своего пула деньги выделяет.
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