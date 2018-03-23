Ещё
В Омске пройдет турнир «Хрустальная звезда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске пройдет турнир «Хрустальная звезда» 

Советский спорт 1 час назад
В воскресенье, 25 марта, на сцене ОМЦ «Химик» (пр. Королева, 1) состоится грандиозный фестиваль-конкурс «Хрустальная звезда-2018» по ансамблям, группам и дуэтам бального танца, участниками которого станут около 400 танцоров. В рамках фестиваля пройдут чемпионат и первенство Омской области по ансамблям.
Всего заявки на участие в соревнованиях подали уже 16 коллективов из Омска, Тары, Крутой Горки, Лузино. Изъявили желание поучаствовать и спортсмены из Башкортостана, поэтому на берега Иртыша прибыл коллектив из Уфы.
Ребята будут состязаться в самых разных видах танцев: европейской и латиноамериканской программах, современном танце, отечественной программе, детских танцах, ШБТ (школе бального танца) и вальсе. Первое отделение откроется в 11:00, и в нем примут участие в основном самые юные танцоры. Старт второго отделения запланирован на 13:00, а третье начнется ориентировочно в 15:00.
Во многих видах программы в качестве главных фаворитов специалисты выделяют омский коллектив «Кристалл», базирующийся в гимназии № 140. Танцоры «Кристалла» — постоянные участники фестивалей и соревнований в самых разных городах. В последнее время они успели побывать в Казани, Барнауле, Сочи и Москве. А в ближайших планах у них — поездка на фестиваль спортивного бального танца в Лондон! Так что соревнования в Омске станут для «Кристалла» хорошей подготовкой к покорению новых высот.
Советский спорт: последние новости
Букмекеры прогнозируют поражение сборной России в матче с Бразилией В Сочи стартует Кубок России по тяжелой атлетике Василий Уткин: Сборной России нужен не Гранат с Семеновым, а новые герои
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение