В Омске пройдет турнир «Хрустальная звезда»

В воскресенье, 25 марта, на сцене ОМЦ «Химик» (пр. Королева, 1) состоится грандиозный фестиваль-конкурс «Хрустальная звезда-2018» по ансамблям, группам и дуэтам бального танца, участниками которого станут около 400 танцоров. В рамках фестиваля пройдут чемпионат и первенство Омской области по ансамблям.

Всего заявки на участие в соревнованиях подали уже 16 коллективов из Омска, Тары, Крутой Горки, Лузино. Изъявили желание поучаствовать и спортсмены из Башкортостана, поэтому на берега Иртыша прибыл коллектив из Уфы.

Ребята будут состязаться в самых разных видах танцев: европейской и латиноамериканской программах, современном танце, отечественной программе, детских танцах, ШБТ (школе бального танца) и вальсе. Первое отделение откроется в 11:00, и в нем примут участие в основном самые юные танцоры. Старт второго отделения запланирован на 13:00, а третье начнется ориентировочно в 15:00.

Во многих видах программы в качестве главных фаворитов специалисты выделяют омский коллектив «Кристалл», базирующийся в гимназии № 140. Танцоры «Кристалла» — постоянные участники фестивалей и соревнований в самых разных городах. В последнее время они успели побывать в Казани, Барнауле, Сочи и Москве. А в ближайших планах у них — поездка на фестиваль спортивного бального танца в Лондон! Так что соревнования в Омске станут для «Кристалла» хорошей подготовкой к покорению новых высот.