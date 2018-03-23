На время ЧМ‑2018 в больницу Бронниц наймут говорящих по‑английски медиков

В больницу подмосковных Бронниц на время проведения чемпионата мира по футболу примут на работу специалистов со знанием английского языка, сообщил в интервью РИАМО глава городского округа Бронницы Виктор Неволин

«В настоящий момент идет ремонт в больнице, куда смогут обращаться гости. Будем привлекать туда специалистов со знанием английского языка. Их трудоустроят по временным договорам», — сказал Неволин.

Он добавил, что также сотрудники со знанием английского языка потребуются в многофункциональном центре и Единой дежурной диспетчерской службе.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Международная федерация футбола (FIFA) ранее утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В Бронницах расположится сборная Аргентины.

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