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Песков: РФ будет защищать свои интересы в разбирательстве по делу Скрипаля
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Песков: РФ будет защищать свои интересы в разбирательстве по делу Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия будет отстаивать свои интересы в конфликте с Великобританией в связи с отравлением там осужденного ранее в РФ экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, которое он дал на английском языке.
"Конечно, не стоит ожидать, что Россия будет сидеть и помалкивать на фоне такого сумасшествия, такого агрессивного и непредсказуемого поведения", — заявил он. «Конечно, Россия будет преследовать свои цели, защищать свои интересы, будет реагировать на каждый шаг, продолжит доводить свою позицию», — сказал пресс-секретарь.
Песков отметил, что Россия хочет составить свое впечатление о произошедшем. «Мы хотели бы предложить какую-то версию, которая стала бы результатом участия России в расследовании или хотя бы получения каких-то данных, какой-то информации», — заявил он.
Однако Лондон не идет на контакт, посетовал Песков. «Как будто они задают вопрос, а ответ получить не хотят. Как будто они эти вопросы ставят, а свои суждения по нему уже вынесли», — предположил пресс-секретарь. «Это противоречит международному праву, международным принципам поведения и дипломатии», — отметил он.
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