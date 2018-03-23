Песков: РФ будет защищать свои интересы в разбирательстве по делу Скрипаля

"Конечно, не стоит ожидать, что Россия будет сидеть и помалкивать на фоне такого сумасшествия, такого агрессивного и непредсказуемого поведения", — заявил он. «Конечно, Россия будет преследовать свои цели, защищать свои интересы, будет реагировать на каждый шаг, продолжит доводить свою позицию», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия хочет составить свое впечатление о произошедшем. «Мы хотели бы предложить какую-то версию, которая стала бы результатом участия России в расследовании или хотя бы получения каких-то данных, какой-то информации», — заявил он.

Однако Лондон не идет на контакт, посетовал Песков. «Как будто они задают вопрос, а ответ получить не хотят. Как будто они эти вопросы ставят, а свои суждения по нему уже вынесли», — предположил пресс-секретарь. «Это противоречит международному праву, международным принципам поведения и дипломатии», — отметил он.