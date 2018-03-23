«Ротор» начал продажу билетов на свои матчи на «Волгоград-Арене»

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о старте продаж билетов на новом стадионе «Волгоград-Арена». Матч с командой «Луч-Энергия» состоится 21 апреля. Также уже сейчас можно приобрести билеты на игру с «Крыльями Советов» 2мая.

— ФК «Ротор» впервые проведет матчи на новом великолепном стадионе, и для нас важно сделать все на высочайшем уровне. «Волгоград Арена» еще не принимала официальных мероприятий и невозможно сразу гарантировать наивысший уровень сервиса, в том числе и на этапе реализации билетов. Поэтому убедительно просим с пониманием относиться к возможным неудобствам! — сообщили в клубе. — Уточняется, что замечания и предложения по организации и проведению тестовых матчей можно направлять в адрес клуба.

Стоимость билетов на матчи варьируется от 50 до 500 рублей. Уточняется, что предусмотрены специальные секторы для различных категорий болельщиков. Так, для фанатов «Ротора» выделен отдельный сектор, есть семейный сектор, а также секторы повышенной комфортности с мягкими сиденьями.