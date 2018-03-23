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Начинается Кубок мира по самбо
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Начинается Кубок мира по самбо 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
23 и 24 марта в центре спорта и образования «Самбо-70» пройдет Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева». В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 28 стран.
На ковер выйдут неоднократные чемпионы мира и Европы, заслуженные мастера спорта России и мастера спорта международного класса.
Кубок разыграют в девяти весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в боевом самбо.
Программа соревнований
23 марта:
— 10:00–15:00 — предварительные встречи;
— 17:30 — церемония открытия;
— 18:00 — финальные встречи.
24 марта:
— 10:00–15:00 — предварительные встречи;
— 18:00 — финальные встречи, закрытие.
Адрес: ул. Академика Виноградова, д. 4 Б.
Вход свободный!
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