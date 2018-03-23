Начинается Кубок мира по самбо

23 и 24 марта в центре спорта и образования «Самбо-70» пройдет Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева». В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 28 стран.

На ковер выйдут неоднократные чемпионы мира и Европы, заслуженные мастера спорта России и мастера спорта международного класса.

Кубок разыграют в девяти весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в боевом самбо.

Программа соревнований

23 марта:

— 10:00–15:00 — предварительные встречи;

— 17:30 — церемония открытия;

— 18:00 — финальные встречи.

24 марта:

— 10:00–15:00 — предварительные встречи;

— 18:00 — финальные встречи, закрытие.

Адрес: ул. Академика Виноградова, д. 4 Б.

Вход свободный!