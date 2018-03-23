Чье собачье дело? Зоозащитники ополчились на пенсионерку, которая собирает деньги на больных щенков

В екатеринбургских пабликах в соцсетях и на форумах уже несколько дней обсуждают пенсионерку, которая приходит к метро «Площадь 1905 года» с коробкой со щенятами и просит деньги им на еду и лечение. Волонтеры-зоозащитники уверены, что женщина — мошенница, по их данным, она больше 5 лет зарабатывает на больных животных. Её видели со щенками и котятами в разных местах — у «Гринвича», «Карнавала», на Птичьем рынке.

«В коробке у неё бывают и кошки, и собаки. Они истощены, скулят и дрожат, — пишут зоозащитники. — По информации неравнодушных волонтеров, она берет питомцев в приютах и у частных лиц, перематывает им лапы, чтобы спокойно сидели, и идёт на улицы собирать деньги у доверчивых горожан».

Жительница Екатеринбурга Мария рассказала E1.RU, что информацию об этой пенсионерке в соцсети закинули они с подругой:

— Подруга шла на работу и заметила, что каждый день сидит женщина, у нее в коробке щенята. Когда она попробовала сфотографировать их, женщина начала выхватывать телефон. Есть большое количество свидетелей, которые говорят, что она ведет себя неадекватно.

Подруги связались с зоозащитниками, и, по их словам, выяснилось, что про эту женщину известно больше 5 лет.

— С ней постоянно ведут борьбу, пишут заявления в прокуратуру , мэрию, выгоняют с одного места, она приходит на другое, и всё продолжается, — рассказала Мария.

Сейчас она и другие зоозащитники собирают свидетельские показания, чтобы подать заявление в прокуратуру.

Ещё одна екатеринбурженка, Виктория, рассказала E1.RU, что часто видит эту женщину у «Карнавала» и несколько раз замечала, что у щенков были связаны лапы.

— Я спросила: почему собаки связанные лежат, она ответила: чтобы не бегали, — вспоминает девушка. — А три года назад я брала у неё щенка. Щеночек был весь истощён. И в то время она за обычную дворняжку попросила 1500 рублей. Женщина, одним словом, хабалка, наживается на бедных измученных животных, просит деньги на лечение, на корм, но не лечит и кормит непонятно чем. У зверей кожа да кости.

Мы поговорили с самой женщиной, она попросила назвать ее Валентиной, хотя призналась, что на самом деле ее зовут иначе. О своей славе в соцсетях и среди зоозащитников пенсионерка в курсе. Говорит, нападки на нее начались несколько лет назад с подачи девушки, обиженной на ее сына.

— Я вторые сутки ночью не сплю, у меня давление подскочило, это не люди, просто не знаю, кто это, — сразу заявила она. — Я пристраиваю и кормлю бездомных собачек, где-то на улице нахожу, кого-то мне привозят, всех кормлю на свои деньги. На площадь больше не приду, лучше на Птичий рынок в субботу и воскресенье, заплачу там 500 рублей за место и отдам животных бесплатно.

По словам Валентины, щенков, которых екатеринбуржцы видят у нее в коробке, она отдает бесплатно.

— Мое желание — пристроить этого щеночка, я раз 4–5 выходила на площадь и каждый раз за 30–40 минут пристраивала и уходила. А они пишут, что я целый день сижу.

— У вас на коробке написано, что вы просите деньги на еду и лечение для животных?

— И это тоже, предлагаю [помочь] на молоко и лечение.

— Зоозащитники говорят, что у собаки были связаны лапы.

— Это неправда, конечно. Да я столько лечу и спасаю, а они говорят — лапы ломаю. Мне столько благодарностей пишут за моих щенков. Если бы я хотела зарабатывать, я бы взяла своих родных щенков, села с одним из них и каждый день сидела бы собирала деньги, я бы тогда мошенница была. А если я сегодня отдала щенка, я на следующий день, естественно, несу другого и отдаю снова.

В полиции Екатеринбурга отметили, что если люди добровольно отдают деньги, то мошенничества в действиях женщины нет.