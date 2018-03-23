Приморская спортсменка завоевала «золото» на чемпионате России по пауэрлифтингу

Он проходил в Перми.

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Чемпионат России по классическому троеборью проходил 16-18 марта в Перми. В соревнованиях участвовало более 350 атлетов из 58 регионов и 136 городов страны. Приморский край представляла 24-летная спортсменка из Владивостока, мастер спорта по пауэрлифтингу Ангелина Еловикова.

По итогам чемпионата она стала лучшей в своей весовой категории до 72 кг. Во всех трех упражнениях Ангелина показала лучшие результаты — в приседе 172,5 кг, в жиме штанги лежа 87,5 кг и в становой тяге 190 кг. В сумме троеборья спортсменка из Приморья набрала 450 кг, на 20 кг опередив ближайшую соперницу. Тренируется Ангелина Еловикова под руководством своего наставника Костаса Телидиса.

Благодаря этой победе Ангелина вошла в состав сборной России и будет представлять страну на международных турнирах. Стоит отметить, что для приморской спортсменки это достижение на всероссийском уровне стало уже не первым. В 2016 г. она стала чемпионкой России среди юниорок, а после выиграла «серебро» на юниорском Чемпионате мира.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края Фото предоставлено федерацией пауэрлифтинга Приморского края