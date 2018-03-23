У Эстрады готовятся к сентябрьскому реваншу со Срисакетом

В команде мексиканского экс-чемпиона мира Хуана Франсиско Эстрады (36-3, 23 КО) рассчитывают уже в сентябре получить реванш с действующим обладателем титула WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) тайцем Срисакетом Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО). Напомним, что 24 февраля Рунгвисаи отстоял титул, выиграв у Эстрады по очкам большинством голосов судей. Однако, ни Эстрада, ни представители его окружения не согласны с таким вердиктом служителей Фемиды.

«Мы работаем над возвращением Эстрады после великолепного выступления (в поединке против Рунгвисаи). К сожалению, судьи не увидели того, что увидели все остальные — заслуженную победу Хуана. Тем не менее, он вернётся ещё сильнее и опаснее, чем когда-либо, — пообещал со-промоутер мексиканца Хуан Эрнандес в интервью ESPN Deportes.

«Мы ведём переговоры о поединке в июне, который, возможно, состоится в США, а если нет, то всегда есть варианты в Мексике. Мы бы могли провести реванш со Срисакетом уже летом, но, если всё пойдёт хорошо, то и сентябрь станет отличным вариантом», — отметил Эрнандес.

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