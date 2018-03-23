Ещё
У Эстрады готовятся к сентябрьскому реваншу со Срисакетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Эстрады готовятся к сентябрьскому реваншу со Срисакетом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В команде мексиканского экс-чемпиона мира Хуана Франсиско Эстрады (36-3, 23 КО) рассчитывают уже в сентябре получить реванш с действующим обладателем титула WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) тайцем Срисакетом Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО). Напомним, что 24 февраля Рунгвисаи отстоял титул, выиграв у Эстрады по очкам большинством голосов судей. Однако, ни Эстрада, ни представители его окружения не согласны с таким вердиктом служителей Фемиды.
«Мы работаем над возвращением Эстрады после великолепного выступления (в поединке против Рунгвисаи). К сожалению, судьи не увидели того, что увидели все остальные — заслуженную победу Хуана. Тем не менее, он вернётся ещё сильнее и опаснее, чем когда-либо, — пообещал со-промоутер мексиканца Хуан Эрнандес в интервью ESPN Deportes.
«Мы ведём переговоры о поединке в июне, который, возможно, состоится в США, а если нет, то всегда есть варианты в Мексике. Мы бы могли провести реванш со Срисакетом уже летом, но, если всё пойдёт хорошо, то и сентябрь станет отличным вариантом», — отметил Эрнандес.
Читайте также: Рунгвисаи обиделся: В следующий раз крепко набью Эстраде жбан
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Феликс Вердехо больше не топ-проспект — пуэрториканец досрочно уступил Антонио Лосада Организатор Суперсерии: Гроувз выступит в финале турнира Видео боя: Джо Джойс — Донни Палмер
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение