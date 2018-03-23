Красноярская студентка поборется за звание «Мисс Россия-2018»

Красноярская студентка медакадемии Владислава Безденежная стала одной из 50 претенденток на звание «Мисс Россия-2018». Об этом сообщает девушка на своей странице в соцсетях.

Дорогие мои друзья.