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Красноярская студентка поборется за звание «Мисс Россия-2018»
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Красноярская студентка поборется за звание «Мисс Россия-2018» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярская студентка медакадемии Владислава Безденежная стала одной из 50 претенденток на звание «Мисс Россия-2018». Об этом сообщает девушка на своей странице в соцсетях.
Дорогие мои друзья.
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