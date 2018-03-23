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В Кремле рассказали, как относятся к заявлениям Трампа
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В Кремле рассказали, как относятся к заявлениям Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на улучшение российско-американских отношений. Об этом он рассказал в интервью RT.
В ответ на вопрос о разрядке в отношении между странами Песков сказал, что российская сторона надеется на лучшее. Он также подчеркнул необходимость развивать диалог между Вашингтоном и Москвой.
"Когда происходят серьезные конфликты, как в Сирии или на Корейском полуострове и в ряде других регионов мира, российско-американское сотрудничество необходимо. К сожалению, мы видим, что не все органы власти в США придерживаются такого мнения", — сказал Песков.
По его словам, в Кремле относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа серьезно и надеются, что у российского главы государства и его американского коллеги «будет шанс сесть за стол переговоров и обсудить имеющиеся проблемы».
Ранее в Кремле предложили «не говорить ни о каких прорывах» в отношениях России и США.
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