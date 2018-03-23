«Оренбург» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нацистской символики

Как сообщается на сайте организации, во время матча с клубом «Олимпиец» (закончился со счетом 3:0 с пользу «Оренбурга») фанаты клуба демонстрировали нацистскую символику. За более мелкие нарушения ФК оштрафовали еще на 10 тысяч рублей.

Кроме того, на «Оренбург» наложили штраф в размере пяти тысяч рублей из-за того, что тренер Владимир Федотов вышел за пределы технической хоны во время матча.

«Оренбург» — российский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1976 году. Ранее носил название «Газовик».

Команда выступает на стадионе «Газовик», расположенном в посёлке Ростоши на окраине Оренбурга.