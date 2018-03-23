Ещё
«Оренбург» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нацистской символики
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Оренбург» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нацистской символики 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщается на сайте организации, во время матча с клубом «Олимпиец» (закончился со счетом 3:0 с пользу «Оренбурга») фанаты клуба демонстрировали нацистскую символику. За более мелкие нарушения ФК оштрафовали еще на 10 тысяч рублей.
Кроме того, на «Оренбург» наложили штраф в размере пяти тысяч рублей из-за того, что тренер Владимир Федотов вышел за пределы технической хоны во время матча.
Справка «ФедералПресс»:
«Оренбург» — российский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1976 году. Ранее носил название «Газовик».
Команда выступает на стадионе «Газовик», расположенном в посёлке Ростоши на окраине Оренбурга.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сборная Ямала приняла участие в церемонии открытия Арктических зимних игр в Канаде Судебные приставы Прикамья взыскали 164 миллиарда рублей за 2017 год «Фейсбук» уличили в сливе данных 50 миллионов пользователей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение