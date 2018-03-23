Сергей Прядкин: «В правительстве очень озабочены состоянием поля в Казани» 

Президент РФПЛ Сергей Прядкин раскритиковал «Казань Арену» за плохое состояние газона. Напомним, стадион примет матчи чемпионата мира, причем перестилать там газон до лета не планируют.
— Я знаю всех руководителей Татарстана. От директора стадиона до главы республики. Был вчера в правительстве — там очень озабочены! — отметил Прядкин. -А ведь в Казани три стадиона, способных принимать матчи высшего уровня: есть еще «Центральный» и стадион на базе под 10 тысяч (там нет СКУДов, но можно поставить мобильные, зато искусственный газон последнего поколения). И посмотрите, что с полем. Новые арены — это здорово, но нужно за ними следить. Вот вам пример — Татарстан. (Филипп ПАПЕНКОВ)