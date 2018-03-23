Ещё
Сергей Прядкин: «В правительстве очень озабочены состоянием поля в Казани»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Прядкин: «В правительстве очень озабочены состоянием поля в Казани» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин раскритиковал «Казань Арену» за плохое состояние газона. Напомним, стадион примет матчи чемпионата мира, причем перестилать там газон до лета не планируют.
— Я знаю всех руководителей Татарстана. От директора стадиона до главы республики. Был вчера в правительстве — там очень озабочены! — отметил Прядкин. -А ведь в Казани три стадиона, способных принимать матчи высшего уровня: есть еще «Центральный» и стадион на базе под 10 тысяч (там нет СКУДов, но можно поставить мобильные, зато искусственный газон последнего поколения). И посмотрите, что с полем. Новые арены — это здорово, но нужно за ними следить. Вот вам пример — Татарстан. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Херенвен" интересуется де Буром и Босем Вита Семеренко: "Не могу относиться к словам Родченкова внимательнее, чем просто к словам" Вита Семеренко: "Кузьмина и Домрачева под любым флагом были бы в топе"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас1
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение