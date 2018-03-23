«Сибирь» планирует создание команды ВХЛ в Новосибирской области

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский на итоговой пресс-конференции заявил о намерении создать команду ВХЛ в Новосибирской области. На данный момент фарм-клубом сибиряков является ангарский «Ермак».

«Всё начинается с детского хоккея, потом молодёжная команда, далее Высшая лига и только потом КХЛ. У команды Высшей лиги при этом должна быть своя «молодёжка». А это значит, появится больше мест для молодых ребят.