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«Сибирь» планирует создание команды ВХЛ в Новосибирской области
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«Сибирь» планирует создание команды ВХЛ в Новосибирской области 

Чемпионат.com 1 час назад
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский на итоговой пресс-конференции заявил о намерении создать команду ВХЛ в Новосибирской области. На данный момент фарм-клубом сибиряков является ангарский «Ермак».
«Всё начинается с детского хоккея, потом молодёжная команда, далее Высшая лига и только потом КХЛ. У команды Высшей лиги при этом должна быть своя «молодёжка». А это значит, появится больше мест для молодых ребят.
Источники финансирования мы пока не будем определять. У председателя попечительского совета клуба есть чёткое желание создать эту структуру. Как только мы поймём, как это сделать, определится и форма собственности. Будет ли этот клуб в системе «Сибири» — время покажет. Нужно найти базу для создания собственного фарм-клуба», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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