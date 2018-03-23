Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Госдума в пятницу приняла закон о запрете размещения рекламы на платежках за ЖКУ, в том числе на их оборотной стороне.
Госдума приняла закон в окончательном, третьем чтении 23 ноября 2017 г., однако 29 ноября Совет Федерации отклонил закон. В связи с этим 14 февраля 2018 г. создана согласительная комиссия, которая подготовила обновленную редакцию закона. При работе согласительной комиссии депутаты и сенаторы согласились запретить рекламу на платежках ЖКХ, за исключением социальной рекламы. Таким образом, запрет распространяется только на торговую рекламу. Члены согласительной комиссии договорились также о сохранении возможности размещения на платежках справочно-информационных материалов.