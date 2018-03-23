Огромная пробка образовалась возле московского стадиона «Лужники»

Гигантская пробка образовалась в районе «Лужников» в Москве. Возле стадиона частично перекрыли движение из‐за футбольного матча между Россией и Бразилией, который состоится в пятницу вечером. Об этом сообщил 23 марта «Интерфакс».

Затор образовался на проспекте Вернадского и Комсомольском проспекте.

По данным портала «Яндекс. Пробки» на 11:43, скорость движения в районе пробки не превышает 10 километров в час.

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из-за столкновения трактора и двух автомобилей. Таксист на высокой скорости врезался в трактор, а затем в автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП два человека пострадали.