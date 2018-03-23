Ещё
Огромная пробка образовалась возле московского стадиона «Лужники»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромная пробка образовалась возле московского стадиона «Лужники» 

360tv.ru 1 час назад
Гигантская пробка образовалась в районе «Лужников» в Москве. Возле стадиона частично перекрыли движение из‐за футбольного матча между Россией и Бразилией, который состоится в пятницу вечером. Об этом сообщил 23 марта «Интерфакс».
Затор образовался на проспекте Вернадского и Комсомольском проспекте.
По данным портала «Яндекс. Пробки» на 11:43, скорость движения в районе пробки не превышает 10 километров в час.
километре Киевского шоссе образовалась большая пробка
из-за  столкновения трактора и двух автомобилей. Таксист на высокой скорости врезался в трактор, а затем в автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП два человека пострадали.
360tv.ru: последние новости
Индийский слон насмерть затоптал своего погонщика. Видео ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы Жители Балашихи борются за спасение котов из подвалов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас1
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение