Каток «Радужный» работает до 1 апреля

Открытый каток с искусственным льдом «Радужный» проработает до 1 апреля. Об этом жителей проинформировал глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов

Каток «Радужный» расположен по адресу: ул. Вешняковская, д. 16Д. Он оборудован тёплыми раздевалками. Здесь имеется прокат и заточка коньков, в часы работы катка звучит музыка.

— Каток пользуется большой популярностью у жителей, особенно у молодёжи, — отметил Сергей Михайлович Махов. — Его могут посещать все желающие на бесплатной основе.

Каток продолжит работу по утверждённому графику до 1 апреля.

График работы катка «Радужный» следующий:

Понедельник:

10.00-12.00 — технический перерыв;

13.00-15.30 и 16.00-20.30 — свободное катание.

Со вторника по воскресенье:

10.00-15.30 и 16.00-20.30 — свободное катание.

Все дни технический перерыв проводится в промежутках с 15.30 до 16.00 и с 20.30 до 21.00.

Также на «Радужном» можно сыграть в хоккей. Вешняковцы собираются с клюшками ежедневно, кроме вторника и четверга, с 21.00 до 22.00, чтобы сразиться на ледовом поле. А во вторник и четверг в это же время на лёд выходит для тренировок любительская хоккейная команда.