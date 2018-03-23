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Каток «Радужный» работает до 1 апреля
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Каток «Радужный» работает до 1 апреля 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Открытый каток с искусственным льдом «Радужный» проработает до 1 апреля. Об этом жителей проинформировал глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов.
Каток «Радужный» расположен по адресу: ул. Вешняковская, д. 16Д. Он оборудован тёплыми раздевалками. Здесь имеется прокат и заточка коньков, в часы работы катка звучит музыка.
— Каток пользуется большой популярностью у жителей, особенно у молодёжи, — отметил Сергей Михайлович Махов. — Его могут посещать все желающие на бесплатной основе.
Каток продолжит работу по утверждённому графику до 1 апреля.
График работы катка «Радужный» следующий:
Понедельник:
10.00-12.00 — технический перерыв;
13.00-15.30 и 16.00-20.30 — свободное катание.
Со вторника по воскресенье:
10.00-15.30 и 16.00-20.30 — свободное катание.
Все дни технический перерыв проводится в промежутках с 15.30 до 16.00 и с 20.30 до 21.00.
Также на «Радужном» можно сыграть в хоккей. Вешняковцы собираются с клюшками ежедневно, кроме вторника и четверга, с 21.00 до 22.00, чтобы сразиться на ледовом поле. А во вторник и четверг в это же время на лёд выходит для тренировок любительская хоккейная команда.
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