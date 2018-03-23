Любители здорового образа жизни из шести районов региона сразятся в волейболе

24 и 25 марта в рамках XXV Сельских спортивных игр Кубани состоятся финальные соревнования по волейболу. Турнир будет проходить на базе комплекса «СпортГрад» (ст. Кущёвская, ул. Ленина, 14).

Участие в соревнованиях примут победители зональных соревнований из шести муниципальных образований края — Гулькевичского, Выселковского, Староминского, Кущёвского, Северского и Калининского районов.

Начало — в 12:00.

Справка: К участию в Играх допускаются граждане Российской Федерации, лица и люди 2000 года рождения и старше, имеющие постоянную прописку в сельских поселениях и сельских округах Краснодарского края не менее одного года.