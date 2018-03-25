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В Германии к 200-летию Карла Маркса выпустили банкноту в ноль евро
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В Германии к 200-летию Карла Маркса выпустили банкноту в ноль евро 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Ноль евро, Карл!
Финансовые власти Германии своеобразно и с юмором отметили приближающийся день рождения своего великого земляка — философа, экономиста, публициста, автора двухтомника о природе товарно-денежных отношений «Капитал» Карла Маркса. Выпущена банкнота достоинством в ноль евро. Годовщина рождения Карма Маркса будет отмечаться 5 мая.
Чтобы понять тонкий юмор и метафизический намек, заключенный в банкноте, не имеющей покупательной способности, надо хотя бы в общих чертах представлять себе учение Маркса, которое в последствии легло в основу Ленинизма и советской экономической теории. Однако, современные школьники и выпускники вузов (даже экономических!) не знают не только трудов Маркса, но и самого Маркса не помнят. В Петрозаводске есть проспект Карла Маркса, но все меньше жителей города могут ответить на вопрос: «Кто такой Карл Маркс?».
Видео в тему:
По материалам: ptzgovorit.ru
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