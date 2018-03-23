РФПЛ допускает проведение Суперкубка зимой за рубежом

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) может провести коммерческий турнир «Суперкубок России» в следующем году за рубежом, рассказал журналистам глава РФПЛ Сергей Прядкин

«С проведением Суперкубка определимся после 15 апреля. Если будет предложение провести зимой, то турнир будет выездной. Есть предложения, например, Катар», — сказал он журналистам в кулуарах Международной конференции «Право и спорт».

Зарубежные коммерческие турниры, в первую очередь в азиатских странах, проводила, в частности, итальянская лига.

Прядкин объяснил необходимость проведения турнира за рубежом с целью пропаганды российского футбола.

«Для того, чтобы пропагандировать наш футбол, осваивать международный рынок… Мы не такая плохая лига», — ответил он на соответствующий вопрос RNS.

Суперкубок России проводится между чемпионом России и обладателем Кубка России по футболу.