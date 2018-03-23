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Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
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Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Теннисисту из Греции Стефаносу Циципасу пришлось спасаться бегством от соперника-россиянина. Даниил Медведев взорвался после того, как проигравший грек пробурчал оскорбление в адрес русских.
Медведев к концу матча уже был на взводе: ему не нравилось поведение Циципаса во время игры. Россиянин дал волю эмоциям после финального рукопожатия: грек добавил к своим грехам еще и грубость в адрес русских.
"У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалет на 5 минут по ходу (третьего решающего сета), потом задеваешь сетку при ударе и даже не извиняешься! Думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!", — потребовал Медведев.
Но Циципас на россиянина упорно не смотрел: он быстро собрал сумку и покинул стадион, пользуясь тем, что Медведева удерживал арбитр. Тогда россиянин попытался объяснить свою позицию рефери. «Это он начал. Он сказал „ср***й русский“. Думаете, это нормально? Я ответил ему, потому что он не знает, как бороться. Он маленький ребенок, который не умеет драться. Если он что-то говорит, хочет поругаться, то пусть хоть посмотрит на меня», — сказал Медведев. Арбитр ему только поддакивал, передает «Р-Спорт».
Даниил 22 марта победил греческого теннисиста в первом раунде турнира «Мастерс» в Майами в трех партиях — 2:6, 6:4, 6:2. Следующим соперником Медведева будет 4-я ракетка турнира — представитель Германии Александр Зверев.
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