«Реал» оценил Гарета Бэйла в 120 миллионов евро

Мадридский "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла во время летнего трансфертного окна. «Королевский клуб» назвал цену на футболиста — 120 миллионов евро.

Бэйл в последнее время неуютно чувствует себя в «Реале». Кроме того, у Гарета не сложились отношения с тренером Зинедином Зиданом . 28-летний валлиец встретился с президентом Флорентино Пересом, на которой попросил продать его в один из английских клубов. Перес согласился отпустить Бэйла не менее, чем за 120 миллионов евро.

Бэйла хотят видеть у себя «Манчестр Юнайтед», «Челси» и его бывший клуб «Тоттенхэм». «Реал» приобрел Гарета у «Тоттенхэма» в августе 2013 года за 100 миллионов евро.