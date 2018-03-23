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«Реал» оценил Гарета Бэйла в 120 миллионов евро
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«Реал» оценил Гарета Бэйла в 120 миллионов евро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мадридский "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла во время летнего трансфертного окна. «Королевский клуб» назвал цену на футболиста — 120 миллионов евро.
Бэйл в последнее время неуютно чувствует себя в «Реале». Кроме того, у Гарета не сложились отношения с тренером Зинедином Зиданом. 28-летний валлиец встретился с президентом Флорентино Пересом, на которой попросил продать его в один из английских клубов. Перес согласился отпустить Бэйла не менее, чем за 120 миллионов евро.
Бэйла хотят видеть у себя «Манчестр Юнайтед», «Челси» и его бывший клуб «Тоттенхэм». «Реал» приобрел Гарета у «Тоттенхэма» в августе 2013 года за 100 миллионов евро.
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