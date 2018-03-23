Клубный Чемпионат России по дзюдо проведут в Москве

Грозный второй раз примет клубный Чемпионат России по дзюдо. Ранее турнир планировалось провести в Новороссийске.

«Уже во второй раз за три года нашей республике доверяют проведение такого важного и интересного мероприятия, что в очередной раз отражает высокую степень доверия нашему региону со стороны Федерации дзюдо России. Изначально его планировалось провести в Новороссийске», — сообщается на официальной странице чеченского спортивного клуба «Эдельвейс» в Instagram.

Клубный всероссийский чемпионат по дзюдо пройдет в Грозном 1 июля. Решение об этом было принято на заседании комиссии при главе Федерации дзюдо России в Москве.