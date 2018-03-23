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Клубный Чемпионат России по дзюдо проведут в Москве
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Клубный Чемпионат России по дзюдо проведут в Москве 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Грозный второй раз примет клубный Чемпионат России по дзюдо. Ранее турнир планировалось провести в Новороссийске.
«Уже во второй раз за три года нашей республике доверяют проведение такого важного и интересного мероприятия, что в очередной раз отражает высокую степень доверия нашему региону со стороны Федерации дзюдо России. Изначально его планировалось провести в Новороссийске», — сообщается на официальной странице чеченского спортивного клуба «Эдельвейс» в Instagram.
Клубный всероссийский чемпионат по дзюдо пройдет в Грозном 1 июля. Решение об этом было принято на заседании комиссии при главе Федерации дзюдо России в Москве.
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