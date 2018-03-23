Российские дипломаты напомнили Джонсону о «зигующих» английских футболистах 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российское посольство в США отреагировало на заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Германии в 1936 году.
Дипломаты опубликовали в Twitter видео, на котором футболисты английской сборной вскидывают руки в нацистском приветствии. Это кадры матча Германией — Англия в 1938 году в Берлине.
Boris Johnson🇬🇧 should better not claim World Cup in @Russia is like Hitler's 1936 Berlin Olympics 🎥English team gives a Nazi salute, 1938 #MunichBetrayal. Impossible in Russia then, punishable now! 👉https://t.co/Z2aG1zYBiS👈 @UKinUSA @StateDept pic.twitter.com/iFSVx5vYM4
— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 22 марта 2018 г.
"Это было невозможно в России в те годы и наказуемо сейчас", — подчеркнули дипломаты.
Твит набрал несколько сотен репостов, его разместили на своей странице и сотрудники посольства России в Великобритании. Комментаторы согласились с тем, что в таком свете заявление главы британского МИД выглядит весьма лицемерно.
English hypocrites.
— Gcobani Ndzongana (@DG_Ndzongana) 23 марта 2018 г.
Несколько подписчиков поблагодарило дипломатов за видео, признавшись, что и не знали об этом...very interesting. One learns new things every day.
— Olawale Ajala (@BellyTheBoy_) 23 марта 2018 г.
Wow, I hadn't seen this before.
— Mandy Lane (@MandyLa76473548) 23 марта 2018 г.
Несколько дней назад Борис Джонсон на заседании парламентского комитета по международным делам согласился с утверждением одного из депутатов о том, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду в Берлине в 1936 году — для поднятия имиджа страны. Это заявление вызвало общественный резонанс. По словам посла в Лондоне Александра Яковенко, подобные сравнения оскорбляют российский народ.