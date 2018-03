Российские дипломаты напомнили Джонсону о «зигующих» английских футболистах

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости . Российское посольство в США отреагировало на заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона , который сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Германии в 1936 году.

Дипломаты опубликовали в Twitter видео, на котором футболисты английской сборной вскидывают руки в нацистском приветствии. Это кадры матча Германией — Англия в 1938 году в Берлине.

Boris Johnson🇬🇧 should better not claim World Cup in @Russia is like Hitler's 1936 Berlin Olympics 🎥English team gives a Nazi salute, 1938 #MunichBetrayal. Impossible in Russia then, punishable now! 👉https://t.co/Z2aG1zYBiS👈 @UKinUSA @StateDept pic.twitter.com/iFSVx5vYM4

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 22 марта 2018 г.

​"Это было невозможно в России в те годы и наказуемо сейчас", — подчеркнули дипломаты.

Твит набрал несколько сотен репостов, его разместили на своей странице и сотрудники посольства России в Великобритании. Комментаторы согласились с тем, что в таком свете заявление главы британского МИД выглядит весьма лицемерно.

