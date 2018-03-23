SUBBOTNIK PSA OPEN 2018. Professional Squash Association

Это стоит увидеть! Впервые в России соревнования по сквошу пройдут на уникальном стеклянном корте.

22-25 марта 2018 года в Москве состоится Международный турнир по сквошу среди профессионалов, финал которого впервые в истории российского сквоша пройдет на уникальном стеклянном корте (его установят в атриуме одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов «Метрополис»). Все предшествующие финалу игры пройдут на территории Национального Сквош Центра, самого большого столичного сквош-клуба. Турнир внесен в официальный календарь Professional Squash Association (PSA).

Subbotnik PSA Open 2018 стартует в четверг 22 марта 2018 года с квалификационных матчей на кортах сквош центра. Четвертьфиналы, полуфиналы и финальный матч, который состоится 25 марта, пройдут на стеклянном корте в ТЦ «МЕТРОПОЛИС».

Москвичей и гостей столицы ждет настоящий спортивный праздник: возможность увидеть потрясающую игру сквошистов-профессионалов, входящих в ТОП-10О мирового рейтинга, а при желании и самим попробовать сквош, оказавшись внутри необычного стеклянного корта рядом с опытным тренером. В перерывах между соревнованиями на корте будут организованы бесплатные мастер-классы и пробные занятия для детей и взрослых.

Мировые чемпионаты по сквошу представляют собой незабываемые шоу, которые проходят на стеклянных кортах, размещенных в самых знаменитых и порой неожиданных местах. Например, на Трафальгарской площади в Лондоне, у подножья Египетских пирамид в Каире, на Центральном вокзале в Нью-Йорке. Проведение ключевых матчей в подобном формате стало традиционным и ожидаемым событием в мире сквоша. Тысячи зрителей становятся свидетелями спортивного соревнования, чьи высокие скорости и запредельная концентрация игроков ограничены 4-мя стенами и 64-мя квадратными метрами.

Организатором турнира выступил Национальный Сквош Центр, поставив перед собой цель развивать этот вид спорта в нашей стране, привить культуру игры в сквош и перевести его из статуса «загадочно звучащий, непонятный, элитный» в статус «всем известный, популярный, доступный». Даже название турнира — Subbotnik (Субботник) — возникло не случайно. Именно так уже не первый год называются еженедельные соревнования среди игроков-любителей, проводимые в Москве по субботам. Теперь сквош-субботник выходит на международный уровень и становится настоящим фестивалем спорта.

Сквош, появившийся в середине 19 века в Англии и долго остававшийся игрой британских аристократов, а позже и финансистов с Wall Street, постепенно набирает популярность в России, привлекая на корты не только топ-менеджеров крупных корпораций и звезд шоу-бизнеса, но и всех, кто готов окунуться в атмосферу спортивного досуга и ярких эмоций. А желающих попробовать этот ракеточный вид спорта, в который играют президенты и премьер-министры, актеры и музыканты, становится все больше.

Место проведения Международного турнира по сквошу Subbotnik PSA Open 2018:

Вход для зрителей турнира свободный. Ограничений по возрасту нет.