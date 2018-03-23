Сергей Прядкин: «Шинник» в матче за Суперкубок в Катаре? Давайте подождем итогов Кубка"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах проведения Суперкубка России за границей. По его словам, пока нет ясности, где будет проведен матч.

— Пока место и время проведения Суперкубка не определили. Время еще есть. Давайте сначала определимся с Кубком России.

— Склоняетесь к лету или зиме?

— Варианты есть разные. Будем изучать предложения. Если зимой, то только выездной.

— Зачем проводить такой матч в условном Катаре?

— Чтобы пропагандировать наш футбол. Чтобы осваивать новые рынки. Я был на Суперкубке Италии в Катаре и был в шоке от того, сколько там местных собралось. Нам тоже нужно себя показать. Мы не такая плохая лига.

— А что если Кубок России выиграет, например, «Шинник» или «Авангард»?