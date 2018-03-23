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Доклад активиста Губкинского университета признан лучшим на конгрессе «ASEC 2018»
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Доклад активиста Губкинского университета признан лучшим на конгрессе «ASEC 2018» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На V Ежегодном студенческом энергетическом конгрессе «ASEC 2018» в Хорватии активист научного общества Губкинского университета Александра Щербакова представила доклад «Состав для борьбы с газовыми гидратами в прискважинной зоне низкотемпературных заглинизированных пластов».
По итогам конгресса он был признан лучшим среди стендовых докладов. Параллельно проводилась командная игра «Petrotournament» по вопросам истории и специфике нефтегазовой отрасли.
Также на открытии конгресса были заслушаны доклады специалистов данной отрасли, в частности выступил региональный директор SPE стран Центральной и Восточной Европы Жан-Марк Дюма.
Затем последовала панельная сессия, посвященная будущему нефтегазовой отрасли в низкоуглеродной энергетике.
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