Химкинские баскетболисты едут в Германию

31 марта в немецком Мангейме стартует международный турнир по баскетболу среди юношей. Сборная России U18 будет готовиться к чемпионату в подмосковном тренировочном центре «Пересвет». Старший тренер команды Олег Акципетров вызвал на сбор 16 игроков, среди которых три химкинских баскетболиста ‐ форвард Дмитрий Кадошников, защитник Антон Алакин и центровой Владислав Одиноков.

Этот турнир проходит раз в два года и носит имя известного философа, нобелевского лауреата Альберта Швейцера. В возрастной категории до 18 лет мировое первенство не проводится, поэтому соревнования Швейцера считаются неофициальным молодежным чемпионатом мира для юношей U18.

Мы видим сейчас тенденцию к высокому росту подмосковного баскетбола. Недавний исторический прорыв нашей команды «Химки», которая впервые вышла в плей-офф Евролиги, яркое тому подтверждение. Безусловно, такой успех — это результат правильной кадровой политики клуба. Не сомневаюсь, что наши юноши станут достойными кадрами и смогут усилить национальную сборную, а в будущем и родной клуб для покорения новых вершин