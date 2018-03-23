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Химкинские баскетболисты едут в Германию
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Химкинские баскетболисты едут в Германию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
31 марта в немецком Мангейме стартует международный турнир по баскетболу среди юношей. Сборная России U18 будет готовиться к чемпионату в подмосковном тренировочном центре «Пересвет». Старший тренер команды Олег Акципетров вызвал на сбор 16 игроков, среди которых три химкинских баскетболиста ‐ форвард Дмитрий Кадошников, защитник Антон Алакин и центровой Владислав Одиноков.
Этот турнир проходит раз в два года и носит имя известного философа, нобелевского лауреата Альберта Швейцера. В возрастной категории до 18 лет мировое первенство не проводится, поэтому соревнования Швейцера считаются неофициальным молодежным чемпионатом мира для юношей U18.
Мы видим сейчас тенденцию к высокому росту подмосковного баскетбола. Недавний исторический прорыв нашей команды «Химки», которая впервые вышла в  плей-офф  Евролиги, яркое тому подтверждение. Безусловно, такой успех — это результат правильной кадровой политики клуба. Не сомневаюсь, что наши юноши станут достойными кадрами и смогут усилить национальную сборную, а в будущем и родной клуб для покорения новых вершин
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
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