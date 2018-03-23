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Коммунисты предложат ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
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Коммунисты предложат ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению представителей партии, необходимо внести изменения в закон о выборах.
«Коммунисты России» намерены предложить ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Максим Сурайкин в интервью «Политика сегодня».
— Барьер должен быть не процентным, а выражаться в количестве голосов, достаточных для набора хотя бы одного мандата. Если бы не было барьера, то наша партия получила бы четыре места в Госдуме в прошлом году, — отметил он.
Кроме того, коммунисты предлагают внести еще одно изменение в законодательство.
Как рассказала Максим Сурайкин, если партия на выборах в Госдуму набрала больше, чем полпроцента от численности всех избирателей, то она должна пользоваться правом участвовать в выборах на федеральном уровне без сбора подписей.
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