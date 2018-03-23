Коммунисты предложат ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму

По мнению представителей партии, необходимо внести изменения в закон о выборах.

«Коммунисты России» намерены предложить ЦИК отменить пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму . Об этом сообщил лидер партии Максим Сурайкин в интервью «Политика сегодня».

— Барьер должен быть не процентным, а выражаться в количестве голосов, достаточных для набора хотя бы одного мандата. Если бы не было барьера, то наша партия получила бы четыре места в Госдуме в прошлом году, — отметил он.

Кроме того, коммунисты предлагают внести еще одно изменение в законодательство.