Одна большая страсть

Кролики — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического мяса. Но только не в случае заводчика Бориса Хадзагарова: на своем участке на окраине Владикавказа он выращивает настоящих гигантов. Масса его питомцев — достигает и 15 килограммов.

Прощание с Портосом

Пенсионер Борис Хадзагаров сам посмеивается над своей страстью к кроликам и курам «увеличенного» размера.

— Гигантомания, наверное, — это болезнь, но мне очень нравятся большие, величавые животные, — объясняет владикавказец.

На его мини-ферме сейчас живет около 30 особей крупнейшей среди всех пород кроликов-гигантов в мире — Ризен. Свою первую племенную пару Борис купил 10 лет назад. Решил в буквальном смысле слова не размениваться по мелочам и начать сразу с колоссов кроличьего сообщества.

— Я всегда любил животных, по молодости особо на них не было времени (из-за работы в строительном тресте — Ред.), а когда вышел на пенсию, стал разводить кроликов, — объясняет Борис. — Заниматься селекцией мне интересно. Начал сразу с породных животных, Ризен. У них внушительные параметры. Говорят даже, что максимальный вес достигает 26 килограммов, но я что-то не верю.

У Бориса самый крупный кролик набрал 15 килограммов. Звали любимчика соответствующе — Портос. Сейчас такой же упитанный и добродушный, как и его книжный тезка, кролик живет в Чечне.

— Приехал оттуда покупатель, увидел кроликов и больше всего его поразил Портос, на подарок брал, — вспоминает Борис, — Я продавать не хотел, поэтому цену назвал — 10 тысяч, думал, отпугну, а тот без раздумий и торга отсчитал деньги, ну и куда было деваться?

«Увидел его и прямо обмер»

Еще были Д’Артаньян, Атос и Миледи.

Заводчик открывает одну из клеток и достает оттуда огромного белого кролика — на таких в последнее время, по его словам, «целое паломничество»: покупатели очень интересуются.

— Вот из мушкетерской четверки остался только Арамис, посмотрите, какой красавец! Прямо как из сказки, одна длина ушей чего стоит — 21 сантиметр. Хотя рекорд по ушам побил другой мушкетер — Атос, 23 сантиметра.

Длина уха, объясняет заводчик, — важный параметр экстерьера кроликов. В том числе по ней можно понять будущий размер животного. Чем больше уши — тем очевиднее, что кролик вырастит выдающийся. По ушам Борис чаще всего и выбирает молодняк на выставках племенного поголовья сельскохозяйственных животных — специально ездит Ростов-на-Дону, Краснодар, Курганинск, Кропоткино.

— У меня глаз, что называется, уже наметан. Критерии отбора простые: надо понять, здоровое ли животное, посмотреть зубы, не заражены ли уши клещом, состояние меха. Имеет важное значение и родословная: кто родители, насколько чистая у них кровь.

Желательно покупать молодых.

— Был самый дорогой самец в моей коллекции — увидел на выставке и прямо обмер — белоснежный красавец Ризен. Продавали дорого, за шесть тысяч, но я никогда с заводчиками не торгуюсь, знаю, что это за труд. Пожил десять дней и умер, досада какая. Болен, видимо, был. Поэтому такая и установка — не брать старых, — объясняет Борис.

Сейчас он мечтает о Ризене песочного цвета.

Почему кроликов не надо кормить капустой

В первый месяц новые кролики живут в «карантинной зоне» — отдельно от других. Эти животные очень чувствительны, и если новичок принес какую-нибудь «заразу», мгновенно заразится и остальное стадо.

А вот в содержании гиганты не капризны. Главное — строго соблюдать весь цикл прививок, следить за чистотой в клетках и правильно подбирать корм. 180 граммов комбинированного зерна в день хватит, чтобы вырастить довольно упитанного зверя. Кролики едят ячмень, пшеницу, кукурузу, пророщенную пшеницу, жмых и обязательно фрукты, их они очень любят. Овощи можно, но далеко не все. К примеру, капусту, как ни странно, давать кроликам нежелательно: будут проблемы с пищеварением. В рационе также специальные витамины, сено, а летом — экологические чистые травы.

«Многоэтажки» с кроличьими домами занимают треть двора заводчика. По меркам кролиководов у Бориса небольшая ферма — двенадцать клеток. На большее не хватает места: клетка у немецких гигантов должна быть минимум в два раза больше, чем у его стандартных соплеменников. А матери с малышами необходимо жилище длиной не меньше двух метров и высотой около 70 сантиметров.

— Им бегать надо, а простор позволяет развивать мышечную массу, тогда они и растут лучше, — объясняет Борис.

Он подходит к одной из клеток. На кроличьем жилище таблица с кличкой Серок. Заводчик зовет серого кролика — и тот, на удивление, сразу откликается.

— Этот ласковый очень, — говорит фермер, беря Серка на руки, — ему только семь месяцев, молодой еще, но по всему видно, ценный экземпляр подрастает. Не кусай, повернись на камеру ушки покажи, как ты умеешь. Вот, молодец, вот это будет кадр!

Не бизнес, а удовольствие

Кролики-гиганты, по словам заводчика, очень чистоплотные, довольно миролюбивые и даже умные. В среднем они живут до 7−8 лет, а продуктивный возраст — до 5−6 лет.

Реализует Борис в основном молодняк, уже пятимесячные особи достигают семи килограммов. Кроликов продает только живыми — это его строгое условие. Убить такую красоту не поднимается рука. Но и берут животных у него обычно не на мясо.

— У меня часто покупают животных для разведения, месячный кролик сейчас стоит полторы тысячи рублей, двухмесячный — три тысячи, четырех — уже четыре и так далее. Покупают в основном не местные, нашим дорого отдать две тысячи за кролика.

Мех у Ризенов густой, плотный, до четырех сантиметров, но шкурки мало кого интересуют, «девчата перешли на норку», — объясняет Борис.

Часто он просто дарит кроликов друзьям и знакомым.

— Большого дохода они не приносят, а для души приятно.

Это вам не просто курица!

Справляться с хозяйством Борису помогает вся семья. Как и выбирать имена — иногда по этому поводу собирается целый семейный совет. Доходит до серьезных разногласий. Компромисс находится всегда — кроликов много, каждому члену семьи можно угодить. Правда, потом Борису иногда высказывают недовольство: «Почему моего продал?»

Среди имен есть и национальные, одного из кроликов Борис, к примеру, назвал в честь своего друга. Теперь Темр даже навещает Темра и всегда приносит ему что-нибудь вкусное.

— Внуки уже взрослые, в институте учатся, но раньше с кроликами носились, завернут их в полотенце и нянчат, как кукол и деток малых, — смеется фермер, — Выйдешь к ним, пообщаешься — удовольствие еще то. Была бы площадь, устроил бы настоящую ферму, страусов держал, пруд бы сделал, лебедей пустил.

А пока до лебедей дело не дошло, любитель экзотики занялся курами. Тоже гигантскими. У Хадзараговых во дворе настоящий пернатый гарем: двадцать кур на четыре петуха, все редкой породы Брама двух окрасов — голубые и белые. По весу такие превышают обычных кур в два-три раза, петухи набирают до семи килограммов. Так что побег из курятника отменяется, тяжелая птица просто не в состоянии взлететь.

Ежедневно несушки дают «урожай» из 12−15 яиц. У Бориса свой инкубатор, там птенцы появляются на свет. Их заводчик тоже продает другим коллегам-фермерам.

Есть у Бориса и свой любимчик.

— Этот петух, — указывает он на самую крупную птицу, — берет хлеб с руки, не подпрыгивая, с высоты восьмидесяти сантиметров, я специально замерял линейкой. Это вам не просто курица!