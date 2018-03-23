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Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио
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Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец, ранее игравший в «Вильярреале», рассказал, как форвард «Барселоны» Лионель Месси угрожал его бывшему партнёру по команде Матео Мусаккио.
"Мусаккио жёстко пошёл в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы — там камеры следят за всеми игроками и отслеживают. Так вот, там разобрали слова Месси в адрес Мусаккио: «Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь». Оба же аргентинцы" — сказал Швец.
Стоит отметить, что ранее СМИ неоднакратно писали о том, что Месси влияет на выбор состава сборной Аргентины.
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