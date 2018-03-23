Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио

"Мусаккио жёстко пошёл в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы — там камеры следят за всеми игроками и отслеживают. Так вот, там разобрали слова Месси в адрес Мусаккио: «Будешь так себя вести против меня — в сборной играть не будешь». Оба же аргентинцы" — сказал Швец.

Стоит отметить, что ранее СМИ неоднакратно писали о том, что Месси влияет на выбор состава сборной Аргентины.